Imprese estere puntano su formazione e smart working

Leggi su italiasera

(Di venerdì 5 maggio 2023) (Adnkronos) – Lepresenti in Italia hanno una elevata propensione alladel proprio personale, che ha coinvolto 9su 10, rispetto ad una media italiana di 7 su 10; la quota di donne partecipanti allaè la più elevata tra tutte le tipologie diattive in Italia. E’ quanto emerge dal Terzo Rapporto realizzato dall’Osservatorio, presentato oggi a Roma all’ateneo Luiss. Il profilo digitale delleè molto avanzato: lea controllo estero evidenziano, rispetto a tutte le altre tipologie di, le maggiori quote didefinite “digitali complesse” in tutte le classi di addetti. ...