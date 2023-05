IMPACT | Annunciato un 1# Contender Six Way Match per Under Siege

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 5 maggio 2023) A2023, Moose, Eddie Edwards, Jonathan Gresham, Yuya Uemura, Frankie Kazarian e Alex Shelley lotteranno per il diritto di diventare il prossimo sfidante al campione del mondo di. Questo incontro a sei determinerà chi affronterà il vincitore deltra PCO e il campione Steve Maclin, che si svolgerà anch’esso a, è curioso notare come ilsia composta da tre ex campioni del mondo, in quanto Moose e Edwards sono stati campioni die Gresham Campione ROH, mentre gli altri tre ancora stanno inseguendo il premio più ambito per un wrestler, il Titolo di Campione del mondo. Il PPVè in programma venerdì 26 ...