Impact 04 05 2023 Naomi diventa Trinity

(Di venerdì 5 maggio 2023) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questa nuova puntata di. Settimana scorsa è stata una grande puntata per le Knockouts, e sempre per la stessa categoria oggi ci sarà una novità importante. L’ex, ora conosciuta come, salira per la prima volta sul ring di. Immergiamoci nella puntata! Moose e Brian Myers sconfiggono Yuya Uemura e Bhupinder Gujjar (2,5 / 5) Sami Callihan sconfigge Kon via DQ (1,5 / 5) Durante il match Deaner distrae Sami Callihan, e con un il gesto del pollice verso il basso chiama la sua marea gialla, una quindicina di uomini incappucciati che colpiscono la Death Machine. Poi Deaner gli dà il colpo finale. Jody Threat sconfigge Alisha (1,5 / 5) BACKSTAGE: Gia Miller intervista i MCMG. Chris Sabin dice che sarà 9 volte campionde della X ...