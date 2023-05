Il video di Giuseppe Conte aggredito a Massa | un uomo si avvicina e gli dà uno schiaffo al volto

(Di venerdì 5 maggio 2023) Nelle immagini, il momento in cui, al suo arrivo a, in Toscana, per un comizio elettorale, è statoda un, Giulio Milani. Come si vede nel filmato, Milani va verso il presidente del M5s e gli dà unoal. L’è stato subito allontanato, mentregli ha rila parola, anche se non è chiaro che cosa gli abbia detto.Twitter/Deias L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Conte scende dall'auto. Sono le 16.10 circa di venerdì 5 maggio. Inizia a salutare i ... Undi Giulio Milani... l'amatissimo regista romano che come si può ammirare in questodi backstage ha dato ennesima ... Pierrick; Filippo Valle si calerà nei panni di, un nuovo personaggio legato a Beatrice.CosìConte, commentando l'aggressione subita da un singolo No Vax a Massa.

Giuseppe Conte aggredito e schiaffeggiato da un No Vax La7

Aggressione all’ex premier Giuseppe Conte. All’arrivo in piazza a Massa per un evento elettorale, il leader M5S ha iniziato la consueta stretta di mani tra la folla che si era radunata. Il No Vax, avv ...In piazza, a Massa, l'uomo si è avvicinato al leader pentastellato fingendo di volergli stringere la sua mano, ma poi lo ha colpito sul volto ...