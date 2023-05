Il tweet ironico della Juve e il fiume di polemiche social | cosa c' è dietro quella battuta?

(Di venerdì 5 maggio 2023) I complimenti sono arrivati, ma… Subito dopo la vittoria dello scudetto del Napoli è arrivato ilntus, come quello di altri club. Dalla Continassa, però, un filo di sarcasmo e ...

Il 5 maggio Il 5 maggio accende anche il ricordo dello scudetto vinto al fotofinish nel 2002, con una grande rimonta sull'Inter: 'Oggi si parlerà più deldella Juventus che dello scudetto dei ...Scudetto Napoli, ildella Juventus . Napoli - Juventus, quei botta e risposta Adl - Lapo . Juventus, i complimenti al Napoli scatenano il web . Scudetto Napoli, ildella ...In questo senso va inteso anche "l'ambiguo e solo apparentementeaugurio di avere un giubbotto di salvataggio" come era scritto in un altrosegnalato dalla querela del sacerdote, che è ...

Scudetto Napoli, tweet Juve tra congratulazioni e ironia Adnkronos

Dopo la nottata di festa per la vittoria dello Scudetto, il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e' arrivato da pochi minuti all'hotel Gallia ...Napoli campione d'Italia, a sorpresa arrivano i complimenti della Juventus: ma è un Tweet ironico quello postato dal club bianconero.