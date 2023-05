Il trio psych-rock Magna Zero abbraccia il vuoto nel nuovo LP “The Great Nothing”

Arriveranno gli olandesi Nusantara Beat con il loro approcciofolk, ilsudafricano Phelimuncasi dal beat propulsivo "gqom", il duo londinese O. , le sperimentazioni del neozelandese Dion ...... con elementi elettro -, ma anche puramente acustici piano e voce. Ad accompagnarlo in questo insolito "Live in" i musicisti di lungo corso Giorgio Maria Condemi e Cesare Petulicchio. La ...Somewhere in Europe . Si parla ancora troppo poco dei Kerala Dust,londinese diviso tra elettronica, pop e venature rock, difficile da incasellare, formato da ...di sfumature blueseggianti e-...

Mars Red Sky, disponibile il primo estratto del nuovo EP intitolato ... Metal Hammer Italia

The entire Psych cast reunited for three films, each one addressing these loose ends left in the series finale.Bill MacKay and Ryley Walker will reunite on stage for the first time in five years as a duo for a trio of live performances this July. The talented ...