Il Tottenham tiene d’occhio il 25enne attaccante che costerà 40-45 milioni di euro

(Di venerdì 5 maggio 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. IlHotspur è uno dei club chel’della Roma Tammy Abraham. Un rapporto di Fichajes afferma che il Manchester United sta monitorando anche la situazione delnel club italiano. Abraham ha avuto finora una campagna deludente con la Roma, segnando solo nove gol e raccogliendo sette assist in tutte le competizioni. È stato eccezionale per il club italiano la scorsa stagione, segnando 27 gol in tutte le competizioni e aiutandoli a vincere la UEFApa Conference League. Il giocatore è stato collegato a un ritorno in Premier League ...