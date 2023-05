Il Telegraph | «Difficile ora strappare Kvaratskhelia e Osimhen al Napoli | De Laurentiis è spietato»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 5 maggio 2023) Bello lo scudetto, eh. La festa eccetera eccetera. Ma adesso? Ilnon ha aspettato nemmeno la fine delle celebrazioni scudetti per dedicare il suo commento al futuro del. Si chiede se ora riuscirà a tenere le sue stelle. E tra le stelle ci mette anche Spalletti. “Quando i festeggiamenti saranno finiti in Campania – a metà estate… – l’attenzione si sposterà sul fatto che ildovrà tenere insieme Spalletti e i suoi giocatori per la difesa del titolo. Non è soloche ha visto salire il suo valore. L’attaccante georgiano Khvichaè uno dei più grandi giovani talenti del calcio mondiale, mentre Kim Min-jae è ora classificato tra i migliori difensori centrali. Le prime impressioni dell’estate sono che questi giocatori di talento saranno estremamente difficili da ...