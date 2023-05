Il successo del bonus trasporti 30 milioni erogati in 15 giorni

Unstagionale già pronosticabile da tempo, ma ufficializzato nella serata4 maggio. Tra i tanti complimenti arrivati dall'Italia e i vari messaggi social, c'è stato anche quello della ...I rossoneri, vincenti solo una volta nelle ultime cinque di campionato, vedono ilofferto a 1,95 contro il 4,20colpo esterno biancoceleste, assente dal 2019. Nel mezzo il pari visto a 3,...... il cuipaga ben 4 volte la posta. Prevale nettamente l''1' a 1,95, mentre il segno 'X' si attesta a 3,40. L'Under è avanti a 1,61, contro l'Over a 2,15. Nella garaMeazza in pole il No ...

Nessuno credeva nel successo del primo film di Star Wars, neanche George Lucas Linkiesta.it

Le autorità somale hanno annunciato che le continue operazioni militari contro il gruppo terroristico degli al Shabaab hanno ridotto del 70% i loro attacchi in tutto il Paese. (ANSA) ...Chi va in Europa Chi si salva Per sapere come finirà la corsa per le coppe e quella per non andare in Serie B tocca armarsi di pazienza ...