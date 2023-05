Il sindaco di Certaldo a CM | 'La vittoria di Spalletti è anche nostra Gli daremo un riconoscimento'

Verdi", ore 10:30 in piazza delle Fiascaie saluto delAlessio Falorni e comizio conclusivo di Nicola PIAZZINI RSU Funzione Pubblica CGIL FirenzeOre 9:30 ritrovo in Piazza della ...Verdi", ore 10:30 in piazza delle Fiascaie saluto delAlessio Falorni e comizio conclusivo di Nicola PIAZZINI RSU Funzione Pubblica CGIL FirenzeOre 9:30 ritrovo in Piazza della ...

Il sindaco di Certaldo a CM: 'La vittoria di Spalletti è anche nostra ... Calciomercato.com

Oltre a Giovanni Boccaccio, dalle 22:45 del 4 maggio 2023, a Certaldo, paese toscano di 16.000 anime, c'è un altro cittadino illustre. Ovviamente si tratta di Luciano Spalletti, campione d'Italia col ...Le novità non riguardano solo i residenti. L’obiettivo è contenere gli effetti del traffico. C’è tempo fino al 15 maggio per suggerire cambiamenti o integrazioni al progetto.