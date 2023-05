Il segreto dell' Intelligenza artificiale è che non pensa come il nostro cervello

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 5 maggio 2023) Per anni abbiamo cercato di comprendere l’un surrogato del pensiero umano all’interno di un corpo fatto di circuiti e algoritmi artificiali. Abbiamo cercato di concepire ildigitaleuna replica del, provando ad applicare ilmodo dire anche alle macchine. Poi, ci siamo resi conto che questo approccio ci aveva portato a uno stallo: richiedeva un dispendio di energie (economiche e di calcolo) fuori dalla nostra portata e, soprattutto, non dava i risultati sperati. A dare una svolta al sistema ci hato Frederick Jelinek, ricercatorea IBM, che, per la prima volta negli anni Ottanta, ha deciso di ribaltare il modo in cui stavano ...