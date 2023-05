Il Sannio domina le classifiche di Ginnastica Ritmica con 25 campionesse italiane

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPioggia di medaglie ai Campionati Nazionali ditenuti a Montecatini dal 21 al 25 aprile, per la società Nigrìsoli di San Giorgio delguidata dalle allenatrici Serena Avallone e Andrea Russo. Le atlete sannite si sono distinte, tra oltre 1200 partecipanti provenienti da tutte le regioni d’Italia, per tecnica e capacità di trionfare in pedana. Cinque giorni di gare affrontati con grinta e determinazione che hanno permesso alla Nigrìsoli dire lee conquistare in molte occasioni il gradino più alto del podio. Ben 25 atlete si sono laureatenelle varie specialità tra corpo libero, cerchio, palla e nastro, conquistando 35 ori suddivisi tra le serie C, B e Silver LD. Tante anche le ...

... per una lunga serie di vicende storiche e politiche nei pressi e dentro il Castello chela Via Appia 'Regina viarum', si può considerare il cuore del. 'Per queste ragioni - ha detto ...Ci troviamo nell' area storico - geografica del, abitata dall'omonimo popolo italico che a ... Conserva ancora molto del suo impianto medievale, con il castello cheun reticolo di ...... per una lunga serie di vicende storiche e politiche nei pressi e dentro il Castello chela Via Appia 'Regina viarum', si può considerare il cuore del. 'Per queste ragioni - ha detto ...

Il Sannio domina le classifiche Nazionali di Ginnastica Ritmica Retesei

Martedì 9 maggio - alle ore 16,30 al Teatro San Marco - si terrà l'incontro conclusivo del 9° Festival Filosofico del Sannio: ospite dell’evento sarà il ...Roma, 3 mag. (Labitalia) – L’estate 2023 degli italiani tra prenotazioni e richieste di viaggi si preannuncia “come una stagione positiva, con risposte diverse per tempistica di prenotazione tra lungo ...