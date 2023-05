Il russo e l' ucraino si prendono a pugni in faccia | orrore al vertice | finisce in disgrazia | Video

(Di venerdì 5 maggio 2023) Una vera e propria rissa quella scoppiata aldei paesi della Cooperazione economica del Mar Nero che si è tenuto ad Ankara. Dopo che un delegatoha strappato la bandiera ucraina durante un'intervista, il delegatoha risposto inseguendolo e colpendolo al volto con un pugno. Ilche riprende la scena è stato pubblicato sui social ed è diventato subito virale. L'incidente, dunque, è avvenuto nella capitale turca, che per ilha ospitato i rappresentanti di circa 12 paesi, tra i quali anche quelli di Kiev e Mosca. Nel momento in cui la delegazione ucraina ha esposto la bandiera gialla e blu è scoppiato lo scontro. Il tutto è avvenuto al di fuori dell'aula del Congresso. Protagonista del duello il deputatoOleksandr Marikovski, che ha ...

...ai droni di Kiev capaci di arrivare ben dietro le linee nemiche o addirittura in territorio... Una produzione autoctona Lo sforzopassa anche attraverso una rinnovata capacità di ......ucraina aveva poi fatto sperare al Presidentedi poter esibire alla parata almeno la conquista di Mariupol, la città portuale sul mare d'Azov. Speranza frustrata e delusa dall'esercito...... crisi della catena delle forniture e conflitto. Oltre 100 pagine in più con molte sezioni ampliate (es. COT e gas naturale) e altre completamente nuove come Uranio, Idrogeno, ...

Guerra Ucraina-Russia, le notizie del 5 maggio | Prigozhin: «La Wagner via da Bakhmut il 10 maggio» Corriere della Sera

È accaduto a margine di una riunione dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione della cooperazione economica del mar Nero ...Guerra Ucraina - Prigozhin, il capo delle truppe Wagner, ha girato un video in cui attacca pesantemente i vertici militari russi. Usa parole forti, alza la voce e lancia una vera dichiarazione ...