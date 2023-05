(Di venerdì 5 maggio 2023) Ieri si è votato nel. Si trattava diche, in teoria, come tali dovrebbero contare. Eppure nei commenti e nel sentire degli osservatori, il loro valore è clamorosamente nazionale. Lo è perché sono le primeche si svolgono dopo la vittoria landslide di Boris Johnson nel 2019 e le ultime prima delle prossimepolitiche, ma soprattutto perché sono le prime, da più o meno dieci anni, a svolgersi senza l’ombra gigantesca di Brexit a fare da Moloch succhia ossigeno. Per questo ildi ieri è considerato come la prova generale delle prossimeper il. Se, fra un, i risultati di questa notte (ancora parziali, ne mancano molti) sar...

I laburisti festeggiano ma non esultano: oggi il vento soffia dalla loro parte, ma in un anno tutto può succedere Ieri si è votato nel. Si trattava di elezioni locali che, in teoria, come ..."Ilcontinua a essere uno dei nostri principali mercati del mondo, con clienti ed appassionati, affezionati ed in crescita - ha affermato Stephan Winkelmann, chairman e ceo di Lamborghini ...... i produttori esecutivi dello show, tra cui Lindsey Weber, i registi Charlotte Brändström, Sanaa Hamri e Louise Hooper e la troupe stanno supervisionando la produzione delle riprese nel. ...

Il Regno Unito premia i labour alle elezioni locali. Un test per il Parlamento al voto tra un anno Il Foglio

I laburisti festeggiano ma non esultano: oggi il vento soffia dalla loro parte, ma in un anno tutto può succedere Ieri si è votato nel Regno Unito. Si trattava di elezioni locali che, in teoria, come ...Un terzo di essi è stato censito nella sola città di Londra e nel Regno Unito scatta l'allarme per l'aumento di casi di morbillo ...