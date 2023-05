Il re del bisturi su Real Time | Giusy di La Spezia

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 5 maggio 2023) Giovedì 4 maggio 2022 è andato in onda il sesto episodio della quinta stagione de Il Re del, ility diche tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto grazie al lavoro di un luminare come il professor Giulio Basoccu. Il Re delva in onda su(n.31 DTT) alle ore 23 circa. Il re delLa protagonista del sesto episodio della quinta stagione è, una quarantenne siciliana ma che abita a La, separata con un nuovo compagno. Vorrebbe ridursi il seno, di dimensioni troppo grandi per giocare a pallavolo, la sua passione, e in passato anche per la sua professione di indossatrice. Vorrebbe ...