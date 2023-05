Il raduno sovranista di Orbán che tratta con l’Ue per farsi sbloccare i fondi

(Di venerdì 5 maggio 2023) La decisione del Parlamento ungherese di approvare una riforma volta a garantire maggiore autonomia al sistema giudiziario è stato un «ottimo passo in avanti» secondo Vera Jourova, vicepresidente della Commissione europea. Il voto dei parlamentati di Budapest arriva dopo che all’inizio di questa settimana Viktore una manciata di ministri hanno incontrato il commissario europeo al bilancio Johannes Hahn. Ma ancora «è troppo presto» per capire se il leader di Fidesz sarà riuscito a fare i compiti a casa fornendo a Bruxelles tutte le garanzie necessarie aeuropei che Von der Leyen ha congelato ormai da qualche mese. La Commissione valuterà attentamente la riforma e la sua la reale applicazione prima di esprimersi. Nel dettaglio, il nuovo pacchetto legislativo porta ad una serie di misure che dovrebbero alleggerire ...

