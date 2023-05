Il più anti-italiano è il segretario di +Europa Magi che dice | “Io sto con Darmanin”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Non è piaciuto il tweet di Riccardodi, che si schiera nettamente con la Francia a proposito dello scontro diplomatico tra il governo francese e quello. Come noto il ministro francese degli Interni Geraldha accusato la nostra premier di incapacità e ha dichiarato che quellosarebbe un governo lepenista di estrema destra. Un attacco a freddo – secondo Antonio Tajani, titolare della Farnesina – che appare del tutto ingiustificato e che anche dal Pd è stato respinto al mittente. Invecepreferisce fare il leale portabandiera di Macron e così si esprime su twitter: “In molti stupiti e indignati per le parole del ministro francese. Parole che faccio mie: il governo Meloni è incapace di ...

I manifesti vanno dalla propaganda- Loki (con lo slogan " Questo èimportante della TVA. Si tratta di tutto" ) a sinistri avvisi sul posto di lavoro che dettano le modalità di comunicazione ...E' il monito del Papa, ricevendo in udienza la Commissione- abusi da lui istituita per ... Non è giusto, infatti, che le areeprospere del pianeta possano contare su programmi di tutela ben ...E' il monito del Papa, ricevendo in udienza la Commissione- abusi da lui istituita per ... Non è giusto, infatti, che le areeprospere del pianeta possano contare su programmi di tutela ben ...