Il Patriarca | anticipazioni 12 maggio | Lara minacciata Nemo sfugge a Monterosso

(Di venerdì 5 maggio 2023) Stasera su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata de “Il“, nuova fiction di successo di e con Claudio Amendola. Venerdì prossimo, 12, ci sarà la quinta. Possiamo già darvi le! Il12in pericolo, prende una decisione.“la scampa” Nella puntata della settimana prossima vedremo che(Neva Leoni, già vista per esempio ne “Il Paradiso delle Signore” nei panni di Tina Amato, figlia della sarta Agnese), a rischio a causa degli scagnozzi del boss Il Tigre (Antonio De Matteo), decide di tornare a vivere a Villa Bandera. Meglio va per il padre della giovane, lo spregiudicato imprenditore(Amendola), che almeno per il momento riesce a non ...

In attesa di scoprire chi avrà la meglio tra Il, in onda questa sera con la quarta attesissima puntata (qui tutte le), e il varietà delle prima rete in termini di ascolti, ...Come detto, i fuochi d'artificio nella serie televisiva sono previsti il 19 maggio 2023. Per quello che sappiamo, Mediaset sarebbe pronta a proseguire la storia della fiction con Claudio Amendola , ...'Il', ledella quarta puntata Dove e quando vedere le puntate: tv e streaming Il clamoroso successo Il cast della serie Oggi, venerdì 5 maggio , in prima serata, ci sarà il quarto ...

Il Patriarca con Claudio Amendola: anticipazioni della quarta puntata di stasera, 5 maggio La Gazzetta dello Sport

Carlo Conti pronto per la seconda puntata dello show di Rai1: sfida difficile con Claudio Amendola Torna questa sera in prima serata su Rai1 I migliori ...Si avvicina alla fine “Il Patriarca”, la serie televisiva Mediaset che ha riportato in televisione Claudio Amendola. Il gran finale della fiction è previsto per la sera di venerdì 19 maggio 2023, quan ...