Il Paradiso delle Signore | il finale di stagione fa infuriare il pubblico | “È sempre scontato”

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 5 maggio 2023) Mancano davvero pochissimi giorni aldide Il, ma ilsbotta sui social contro la produzione della serie tv. La settimaè arrivata in casa Rai con una lunga serie di colpi di scena e annessi cambiamenti come, ad esempio, una fascia un allungamento di tempistiche per la puntata quotidiana, passata da 30 minuti a 50 minuti al giorno. Adelaide di Sant’EramodiIlAllo stesso modo, però, la trama ha favorito l’addio di numerosi personaggi lasciando l’amaro in bocca al, come nel caso di Stefania che si è ormai trasferita in America, qui dove ha ritrovato Federico ...