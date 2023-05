Il Paradiso delle signore chiude | spoiler stagione 8 | chi rimane | chi se ne va e risvolti inattesi

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ilha chiuso i battenti proprio oggi, venerdì 5 maggio. In tale data si è conclusa lanumero 7, ma tutto sembra essere già pronta per la numero 8, sta di fatto che sono trapelati già degli. Nello specifico, infatti, sono apparsenotizie per quanto riguarda l’inizioriprese, L'articolo proviene da KontroKultura.