Il padre di Andrea Papi | «Mio figlio non è vittima della montagna | è il martire di un’iniziativa pubblica»

(Di venerdì 5 maggio 2023) Torna a parlare Carlodi, il ragazzo di 26 anni ucciso lo scorso 5 aprile in Trentino dall’orsa Jj4. In un’intervista rilasciata al quotidiano Il T, ildel runner punta il dito contro il progetto di ripopolazione degli orsi avviato nella regione. «Si è rimasti a guardare per troppo tempo e si è atteso che unmorisse per dimostrare che le cose dovevano cambiare.è stato colpevole solamente di essersi addentrato nel suo bosco, che era il nostro, del territorio di Caldes, per una passeggiata settimanale», ha spiegato Carlo. Ildel 26enne ucciso ha detto di avere «fiducia nelle istituzioni» e ha rivelato di aver ricevuto un messaggio scritto anche da parte del presidente...

... e canti della tradizione ortodossa in onore del defunto principe Filippo,del re. Il primo ... e in serata del concerto di gala in onore dei reali conBocelli e tanti altri nel parco del ...sarà solo, senza Sarah Ferguson, che non è invitata in quanto ex moglie. Molti occhi saranno ... Ci sarà musica greco - ortodossa in memoria deldel re, il principe Filippo, nato in Grecia. ...... che seppur verbale ha creato paura e rabbia nel personale oggetto alle ire delcol porto d'... Il sindacoRomizi, ha posto l'accento su come la violenza contro gli operatori sanitari vada '...

Il padre di Andrea Papi: «Mio figlio non è vittima della montagna, è il ... Open

La figlia minore del principe Andrea e di Sarah Ferguson sarà al centro dell’attenzione. In occasione del suo matrimonio, nel 2018, si era parlato della profonda scollatura sulla schiena che mostrava ...Potrebbe essere Renzi l’erede (Ride). «Non lo so. Per me è quello che gli somiglia di più, per mentalità».