Il no - vax che ha aggredito Conte definiva il lockdown un ' golpe criminale' voluto da Pd e M5s

(Di venerdì 5 maggio 2023) Un no - vax invasato da teorie anti - scientifiche e complottista: nel suo profilo sul sito di Massa insorge, la lista per la quale si è candidato alle prossime comunali a Massa (Massa Carrara), ...

Il signoremi ha aggredito,è un noconvinto, ha dimostrato con il suo gesto violentoquesto tipo di derive sono fatte da persone irresponsabili. Se avessimo seguito le loro ...Un no -invasato da teorie anti - scientifiche e complottista: nel suo profilo sul sito di Massa ... Giulio Milani, l'uomooggi ha aggredito il presidente del M5s Giuseppe Conte, faceva ...Il leader M5S Giuseppe Conte all'arrivo in piazza a Massa per un evento elettorale ha iniziato la consueta stretta di mani tra la follasi era radunata. Il No, avvicinandosi e fingendo di voler stringere la sua mano, lo ha poi colpito sul volto iniziando a inveire contro le misure di contenimento e protezione introdotte ...

Conte aggredito da un no vax: l’ex premier colpito al volto in piazza a Massa Il Sole 24 ORE

L’aggressore si era unito alla folla fingendo di volergli stringere la mano ma lo ha poi insultato per le misure introdotte durante la pandemia. Solidarietà bipartisan all’ex premier Roma, 5 mag. Gius ...L’aggressore si è avvicinato facendo finta di voler stringere la mano al leader del Movimento, per poi colpirlo al volto e iniziare a inveirgli contro ...