Il Napoli vince lo Scudetto | anche a Bergamo scatta la festa

(Di venerdì 5 maggio 2023). Una marea azzurra travolge l’Italia calcistica e non: dopo aver pareggiato contro l’Udinese nella serata di giovedì (4 maggio), ilha vinto il terzodella sua storia. Ed è subitota lain centro a, nonostante l’ora tarda, centinaia di tifosi partenopei si sono riversati in strada per festeggiare un successo che mancava da 33 anni, dai tempi di Diego Armando Maradona. Bandiere, sciarpe, caroselli e cori hanno colorato la città di azzurro ed è solo l’inizio delle celebrazioni, che, poco ma sicuro, proseguirannoper i prossimi giorni.