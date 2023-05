“Il Napoli siamo noi” No | il Napoli sono loro

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 maggio 2023) – Ilha vinto lo scudetto di campione d’Italia. Uno scudetto meritatissimo. Primi in classifica dall’inizio alla fine del campionato, con ampio, giusto, sacrosanto vantaggio su tutte le squadre inseguitrici. I napoletano giustamente festeggiano e lo fanno con la solita fantasia, la totale partecipazione di un popolo intero che esulta per il primato. Ma… Ma quello che mi sembra un po’ esagerato, forse l’unica cosa esagerata dei festeggiamenti, è il grido vittorioso “Ilnoi!”. Va bene, per carità, identificarsi con la propria amata squadra, ma c’è qualcosa che mette in dubbio l’affermazione. Ilnoi? Già, ma ci fosse un napoletano fra quei vasi che hanno portato la squadra a conquistare la meritata ...