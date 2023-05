Il Napoli lascia Udine Dove atterra la squadra di Spalletti

(Di venerdì 5 maggio 2023) Dopo la trasferta a, ildiè ufficialmente campione d’Italia 2022/2023. Laè ora attesa in città dalla folla cittadina pronta a festeggiare. Quando rientra ilda? Orario e data del ritorno in città dellaI tifosi delpresenti ahanno festeggiato in campo con i L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Ha vinto il popolo diMa quale vittoria del popolo, ha vinto la società e non il popolo'. I ... Vincenzo invece siandare ad un commento di condanna: 'Pleonastico!'.Al fischio finale di Udinese -, impazzisce di gioia per lo scudetto della sua squadra del cuore . Scendono le lacrime di grande commozione. La presentatrice sul terrazzo di casa si...Il prefetto di, Claudio Palomba, ha dichiarato che 'l'episodio è del tutto slegato dai ... Non si esclude possa essersi tratto di un agguato, comeipotizzare il numero di colpi esplosi, ...

Calcio, il Napoli lascia il ritiro: il pullman degli azzurri diretto a Capodichino Repubblica TV

"Siamo i campioni d'Italia" urlano i tifosi del Napoli alla squadra che lascia l'hotel di Udine per dirigersi in aeroporto prima del rientro a casa. Ecco il video postato da Carlo Alvino: ...È festa grande a Napoli, dove la città sta festeggiando in queste ore uno scudetto che mancava dalla città partenopea da ben 33 anni. Da quando in campo, col numero 10, c’era un certo argentino di nom ...