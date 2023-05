Il Napoli è campione d' Italia | esplode la festa

(Di venerdì 5 maggio 2023) AGI - Dopo giorni e giorni di trepidante attesa, tra feste e caroselli anticipati, il sogno è diventato ufficialmente realtà: ild'per la terza volta nella sua storia, a distanza di 33 dall'ultimo trionfo targato Diego Armando Maradona. La certezza del tricolore cucito sul petto, per gli uomini di Luciano Spalletti, arriva nella trasferta di Udine al termine di un match sicuramente non tra i più entusiasmanti della stagione azzurra. Alla Dacia Arena basta infatti un 1-1 firmato da Lovric ed Osimhen, con il bomber nigeriano che consolida anche la leadership della classifica marcatori salendo a quota 22 centri nel torneo. Il resto e' storia, felicita' e lacrime di gioia per tutto l'ambiente partenopeo. Il match L'avvio di gara è praticamente tutto di marca azzurra, con i partenopei che iniziano a premere ...

Ild'Italia per la terza volta, in città esplode la festa e le vie si colorano d'azzurro: il punto a cura del nostro inviato ...'Ilin Serie A: ha pareggiato con l'Udinese vincendo il suo primo scudetto senza Diego Maradona'. È il titolo della versione online del quotidiano argentino 'Clarin'. Una foto con l'...Già dagli ultimi minuti di Udinese -, i botti dei fuochi d'artificio hanno rimbombato per tutta la città. Si illumina la notte sul golfo napoletano per la festa Scudetto.

Napoli, finalmente festa: campione d'Italia per la terza volta! La Gazzetta dello Sport

Giovedì 4 maggio 2023: il Napoli è di nuovo campione d'Italia. I partenopei, infatti, impattano per 1-1 in casa dell'Udinese nel posticipo della 33a giornata e mettono nero su bianco la firma sul tric ...Il Napoli di Spalletti va sotto con l’Udinese, poi pareggia grazie a un gol di Osimhen: vince così aritmeticamente il terzo scudetto della sua storia, con 5 giornate di anticipo. Al fischio finale ten ...