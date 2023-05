Il Napoli è atterrato a Grazzanise! Le ultime sui prossimi spostamenti

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 5 maggio 2023) Quando e dove atterrerà il? I tifosi azzurri non si chiedono altro in seguito alla storica notte Scudetto. La squadra è attesa in città da Udine, dove è arrivata la matematica certezza del terzo Tricolore della storia azzurra, per accogliere in un enorme abbraccio la squadra, un po’ come successo nella notte dopo la vittoria contro la Juventus a Capodichino. Possibile partenza nel pomeriggio Stando alle prime informazioni raccolte, ilpotrebbe partire nel pomeriggio da Udine. Una scelta che è inedita, se si pensa che nei giorni scorsi si era paventata l’idea di poter far viaggiare il gruppo in mattinata, o addirittura, tra le giornate di sabato e domenica. L’arrivo della squadra potrebbe dunque esserci nel pomeriggio, in attesa di decisioni ufficiali da parte del club azzurro e delle istituzioni, chiamate alla migliore soluzione per ...