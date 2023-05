Il mea culpa di Messi per il viaggio in Arabia | «Chiedo scusa al Psg | pensavo di avere un giorno libero» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 5 maggio 2023) Leocambia improvvisamente direzione e innesta la retro. Non sul campo, in uno dei suoi dribbling leggendari, ma sui social. Troppo forti le polemiche sul suoinSaudita proprio mentre i compagni del Paris Saint-Germain erano impegnati in un allenamento punitivo dopo la clamorosa sconfitta contro il Lorient; troppo preoccupante, evidentemente, la tensione creatasi di conseguenza con la società. «ai miei compagni e al club», dice oggi il fuoriclasse argentino in unpostato sul suo canale Instagram. Il volto cupo, un abito grigio in dosso davanti a un anonimo sfondo,fa measulla sua trasferta fuori tempo. «sinceramente che avessimo un...