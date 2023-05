Il governo prova a limitare stipendi e liquidazioni dei manager delle società pubbliche quotate Più spazio al “variabile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) Più bonus e meno “fisso”. Il decreto lavoro varato dalil primo maggio scorso contiene anche una sorta di moral suasion per le retribuzioni deia partecipazione statale. Di cifre non ce ne sono, semplicemente si chiede al ministero dell’Economia di contenere i costi di gestione privilegiando le parti variabili della retribuzione dei(ossia la parte di compenso che cambia in base ai risultati del gruppo) e di ridurre l’entitàbuonuscite. I pesi massimi sotto il controllo del Tesoro sono Eni ed Enel, di cui possiede il 30%. Poi Leonardo, Poste Italiane, Fs e, in attesa di cedere la quota del 64%, banca Mps. Ci sono poi una serie dipartecipate attraverso Cassa depositi e prestiti di cui il ministero possiede l’82%, tra ...