Il gol più bello di Alexander - Arnold per i 999 su 1000 che non ce la fanno

Spesso mollano o li mollano, provano a restare aggrappati alla criniera di un mondo chepassa il tempo ese li scrolla di dosso, cadono e restano lì, in un limbo tra speranze inesaudite e ...A Palma di Maiorca, i due volte campioni si portano avanti di cinquein sette minuti e non si guardanoindietro. In serata, il Palma Futsal affronta il Benfica per l'altro posto nella finale ...Vicina alanche la PGS Don Bosco, sicuramente non in grande giornata, in particolare con i suoi ... "Sicuramente il pareggio è il risultatogiusto - cosi commenta a fine gara il tecnico ...

Vota il gol più bello di aprile! Inter - News Ufficiali