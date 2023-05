Il futuro del giornalismo Digitale Artificiale? Il 5 maggio a Napoli una conferenza nazionale con Carlo Bartoli | Guido Scorza e Peter Gomez

E il Napoli ha dimostrato con i fatti che la qualitàgioco espresso ha battuto i soldi. Vedremo in, ma intanto è un segnale importante per il calcio italiano". Una sorta di rivincita per ...Infine, un auspicio per l'immediato. 'L'impegno per migliorare le linee guida e gli standard di comportamentoclero e dei religiosi deve continuare. Mi aspetto di ricevere informazioni su ......che si sta combattendo nelle scuole italiane decisiva per il nostro, quella di migliaia di docenti che giorno dopo giorno cercano di rendere concreti concetti come inclusione, allargamento...

Pandemia Covid finita Avvertimento Oms sul futuro del virus QuiFinanza

Il capitano del Napoli e il discorso alla squadra dopo la vittoria dello scudetto: «Nel calcio c’è chi va via e chi resta, ma noi resteremo uniti». Osimhen scatenato, le lacrime di Kvaratskhelia nello ...Il CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello è stato ospite del quotidiano Il Sole 24 Ore, per il quale ha rilasciato una lunga e interessante intervista a Marco ...