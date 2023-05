Il figlio di Biden è un disastro | crea nuovi problemi | tensione con la Casa Bianca

Leggi su iltempo

(Di venerdì 5 maggio 2023) Uncheuna gran quantità di. Sta generando tensioni allala decisione di Hunterdel presidente Joe, di adottare una linea difensiva più aggressiva nelle battaglie legali e, soprattutto, di fronte agli attacchi che i repubblicani portano avanti contro ildel presidente. Secondo quanto rivela Axios, consiglieri del presidente non sarebbero contenti del fatto che Hunter, senza consultare nessuno del precedente team legale gradito alla, abbia cambiato avvocato, rivolgendosi a Abbe Lowell, avvocato famoso che in passato ha difeso il genero di Donald Trump, Jared Kushner. Non solo. Hunter si sta muovendo anche perre un fondo ...