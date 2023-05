Il decreto lavoro in Gazzetta

(Di venerdì 5 maggio 2023) Viene incrementata di 4,064 miliardi per il 2024 la dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale: lo prevede ilpubblicato in

...e sottosegretario agli Interni Nicola Molteni (nella foto) ad annunciarne la presenza nel...per via di calamità e per curarsi non siano più convertibili in permessi di soggiorno di. ...E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ilapprovato il primo maggio dal consiglio dei ministri . Ilentra in vigore oggi. Il provvedimento, che conta 45 articoli, prevede tra l'altro l'avvio del nuovo strumento che ...'A quindici anni dall'entrata in vigore dellegislativo 81/08 conosciuto anche come Testo Unico per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi die ancora ...

La protesta dei marittimi italiani per il Decreto Lavoro shippingitaly.it

Anche nel 2024 si potrà lasciare il lavoro con 41 anni di contributi, ma salta l'alternativa di pensionamento anticipato con Opzione Donna: le novità .Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...