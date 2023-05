Il debutto in ring di Roderick Strong | forti tensioni tra i Pillars e molto altro | il commento di All About Elite!

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 5 maggio 2023) La AEW ha fatto tappa a Baltimore per l’ultimo episodio di Dynamite, show in cui abbiamo assistito al <>debutto> in <>ring> di <>Rodericked agli importanti sviluppi nella rivalità tra i Fourconimplicazioni per il main event di Double or Nothing 2023. Come ogni settimana Paolo Ascolese di Zona Wrestling in compagnia di Daniele Donzì, Gian Marco Diomedi (Open Wrestling TV) ed Ernesto Bosio (World Wrestling) hanno avuto modo di commentare il tutto in occasione dell’ultimo episodio di AllElite, trasmissione dedicata all’analisi di Dynamite e del mondo AEW in generale che va in onda ogni giovedì alle 18.30 su Open Wrestling TV (Twitch). La ...