Il ct della Nigeria | «Osimhen vive con l’ossessione di diventare il più forte»

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il ct, José Peseiro, parla di Victora Tuttomercatoweb.com. L’attaccanteno del Napoli, da ieri, è campione d’Italia. «Victorè uno dei migliori attaccanti in circolazione. Victor ha il gol nel sangue nonostante sia ancora molto giovane. Sa segnare in tutti i modi, e sa fare anche tutto il resto. Pressa continuamente, è fisico, gioca per la squadra e per sé stesso.e il Napoli hanno fatto qualcosa di incredibile quest’anno». A cosa può ambire uno così? «Tutti vogliono comprare uno così, per il Napoli non sarà facile tenerlo in estate… Se giustamente gli azzurri chiedono tanti milioni per il suo cartellino, sono convinto infatti che ci saranno diversi club disposti a soddisfare le alte richieste di De Laurentiis. Questo ...