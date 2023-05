Il Covid non è più un’emergenza sanitaria mondiale | l’annuncio dell’Oms

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ilnon è piùdi salute pubblica di interesse internazionale: lo ha stabilito l’Organizzazionedella Sanità, che ha rimosso lo stato di “allerta massima” sul Coronavirus dopo che quest’ultimo ha causato la morte di 20 milioni di persone nel mondo, quasi il triplo rispetto al bilancio ufficiale dell’organizzazione, fermo a 6,9 milioni di vittime. Il Comitato di emergenza ha di fatto declassato il virus, ora il prossimo passo sarà compiuto da Tedros Ghebreyesus, direttore generale, che il 20 maggio – giorno dell’assembleadell’organizzazione – dovrebbe di fatto dichiarare la fine della pandemia. Una circostanza che secondo Gianni Rezza, ancora per alcuni giorni alla guida della prevenzione del ministero alla Salute, dovrebbe cambiare “ben poco” nella sostanza. ...

