Il Copasir e la denuncia del Pd sullo squilibrio dopo il passaggio di Borghi coi renziani La Russa risponde a Boccia | “Verificherò con lui”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il presidente del Senato Ignazio La“verificherà” le intenzioni di Enrico, senatore passato da qualche giorno dal gruppo del Pd a quello di Azione-Italia Viva.è anche componente del, il comitato di controllo sull’operato dei servizi segreti italiani, e per questo il Pd aveva scritto nei giorni scorsi proprio a Laper chiedere un riequilibrio delle proporzioni di forza all’interno dell’organismo. In realtà il presidente del Senato ha le mani legate dai regolamenti che non prevedono correzioni in corsa. E infatti Laai democratici premettendo che “la prassi non conosce adeguamenti della composizione delalle variazioni interne dei gruppi parlamentari se non in casi eccezionali di gravi violazioni ...