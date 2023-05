Il budget di trasferimento del Manchester United “solo” 100 milioni di sterline questa estate | anche se arrivano i proprietari del Qatar – rapporto

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 5 maggio 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Ildovrà lavorare con undi “soli” 100diquest’se saranno rilevati daimiliardari del. Secondo quanto riferito, i Red Devils sono in vendita in questo momento, con lo sceicco Jassim dele Sir Jim Ratcliffe, un miliardario britannico, in competizione per acquistare la squadra dell’Old Trafford. Tuttavia, indipendentemente da chi vincerà – o se la famiglia Glazer finirà per rimanere al comando – lonon avrà grosse somme da spendere per i nuovi giocatori quest’. Secondo l’Athletic, le restrizioni sul fair play finanziario significano che il ...