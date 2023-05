Il 730 fai da te | cosa succede se dovessi sbagliare a compilarlo?

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 5 maggio 2023) Compilare il modello 730 da soli è possibile, ma si rischia di incorrere in vari errori. Per fortuna è possibile correggerli: ecco come fare. Il 730 è uno dei modelli fiscali più utilizzati in Italia per la dichiarazione dei redditi. Innanzitutto, il 730 permette di adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi, richiesto dalla legge italiana. Compilare il modello 730 permette quindi di evitare eventuali sanzioni fiscali e di avere una posizione fiscale in regola con la normativa vigente. È possibile compilare il modello 730 da soli, senza l’aiuto di un professionista. Se si sbaglia, ci sono diverse possibilità per correggere gli errori (Foto Ansa) – ilovetrading.itInoltre, il 730 consente di ottenere le detrazioni fiscali a cui si ha diritto, come quelle relative alle spese mediche, alle spese per l’istruzione, alle donazioni e molte altre ancora. Queste detrazioni fiscali ...