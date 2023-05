Iandolo | “Atti comunali sempre meno trasparenti | occorrono chiarimenti”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Avellino è trasparenza. Ecco uno degli slogan del Comune di Avellino in uno degli ultimi post che festeggiava la rivoluzione digitale in consiglio comunale. Peccato che nella prassi non è proprio così” – lo denuncia il consigliere del gruppo Avellino prende parte, Francescoche continua – “i 28 aprile sono state pubblicate sull’albo pretorio – l’unica piattaforma digitale ufficiale – ben 48 delibere di giunta”. “ La cosa strana – spiega – è che la prima risaliva addirittura a pocodi 12 mesi fa (oltre 350 giorni!) e come abbiamo più volte denunciato anche a prefettura e ANAC con un metodo che non risponde a nessun principio “. “ Ho già richiesto alla responsabile del servizio – commenta – di conoscere, per ciascuna delibera, il processo di firma digitale di ciascun atto per capire chi, con superficialità ...