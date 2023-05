I video di Prigozhin | tra la paura e la furia

(Di venerdì 5 maggio 2023) I messaggi al ministero della Difesa russo e quindi al Cremlino non si mandano più tramite i canali ufficiali, ma attraverso deidal fronte, circondati da tenebre e sangue. E’ un se... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ieri Evgeniha pubblicato due. Nel primo, il finanziatore delle milizie mercenarie della Wagner urla alla telecamera, la sua faccia si deforma mentre indica i suoi combattenti morti ......sono pronte a prendere il posto di quelle della Wagner a Bakhmut se il suo capo Yevgeny... Lo riporta la Cnn riportando un blogger militare russo Alexander Simonov che ha pubblicato due...Ciò che manca davvero ae ai suoi sono le persone, perché i prigionieri non vanno più al ... Foto: Frame- Telegram / Razman Kadyrov

Wagner, video-choc di Prigozhin contro i vertici militari russi: 'Il 10 maggio via da Bakhmut' Repubblica TV

Il finanziatore della Wagner rende visibile un conflitto militare e politico che arriva fino al Cremlino. Annuncia il ritiro da Bakhmut e dice che è colpa del ministero della Difesa. Ma sullo sfondo c ...