I tagli del cuneo di Draghi e Meloni? Valgono solo il 60% del potere d’acquisto perso dalle famiglie causa boom dell’inflazione – I dati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il nuovo temporaneoo deldeciso il Primo maggio, anche se sommato a quello già in vigore per il 2023 e a quello introdotto daper il 2022, non basta nemmeno a compensare la perdita dida 10 miliardi subitanel2022 e continuata nei primi mesi di quest’anno. E gli interventi si rivelano ancora più insufficienti se si considera anche il calo registrato da metà del 2021, quando è iniziata la galoppata: le cifre stanziate copronoil 60% dell’arretramento complessivo. È il risultato che emerge confrontando iIstat sul reddito reale a disposizione tenendo conto dell’aumento dei prezzi e le risorse messe in campo per sostenere ...