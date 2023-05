I Samsung Galaxy Note 20 4G e LTE ricevono la patch di maggio 2023

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza diper la serie20. Il nuovo upgrade di sicurezza è disponibile per le versioni LTE e 5G dei20 e20 Ultra in alcuni Paesi dell’America Latina e potrebbe presto espandersi in altri mercati in tutto il mondo. Come riportato da “SamMobile“, le versioni LTE dei20 e20 Ultra vengono fornite con la versione del firmware N98xFXXS6HWE1 in Cile, Guatemala, Panama, Perù, Messico e Trinidad e Tobago. Le versioni 5G dei20 e20 Ultra sono ...