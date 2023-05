I programmi in tv oggi | 5 maggio 2023 | film e intrattenimento

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 5 maggio 2023) Su Rai Uno Dallarenalucio, su Canale 5 un nuovo episodio de Il Patriarca. Guida aiTv della serata del 5Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 5? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Tre dalle 21.20 Non odiare. Simone Segre è un chirurgo con una ferita aperta, impossibile per lui da ricucire. Da qualche parte nella sua anima c’è un dolore che non passa, legato ad un padre ingombrante, sopravvissuto ...