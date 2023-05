I migliori anni 2023 | le anticipazioni cast e ospiti della seconda puntata

Leggi su tpi

(Di venerdì 5 maggio 2023) Stasera, venerdì 5 maggio, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda lade I, la nona edizione del programma condotto da Carlo Conti. A seidi distanza dall’ultima volta, torna dunque lo show che presenterà una serie di novità, a partire dal meccanismo del tutto rinnovato. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.) Glidelle varie puntate de Inon verranno più invitati dal conduttore per fare delle classiche interviste ’seduti’, ma saranno coinvolti in diverse rubriche, che avranno tutte a che fare con la musica. Nel Juke-Box, Carlo Conti ...