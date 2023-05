I complimenti al Napoli dal milanista Salvini | «Strameritato» Il messaggio di Berlusconi dal San Raffaele

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ci sono anche due lombardi e milanisti doc tra chi si congratula con ilper la vittoria del suo terzo scudetto. Su Twitter il ministro delle Infrastrutture Matteo, e in una nota il presidente di Forza Italia Silvio. «Una città in festa, una città che se lo meritava,», scrive il Cav. «Una città incredibile che trascina anche noi dentro la sua gioia. Quindi anche noi diciamo: Forza, bravo, avanti tutta, questo deve essere l’inizio di una grande storia di vittorie!», aggiunge. E ancora: «I napoletani, davvero, se lo meritano e noi siamo tutti con loro. Evviva, evviva, evviva! E lo dico col cuore, anche io che mi sono sempre considerato un napoletano nato a Milano». Toni simili ...

'È una grandissima soddisfazione, ma soprattutto lo è per i tifosi delche stanno godendo ... Hanno fatto un ottimo risultato, da grande squadra,a tutti. Una soddisfazione per tutti'.della Juve: 'Non potevamo esimerci' 'Visti i tantiricevuti in questi anni non potevamo esimerci: congratulazioni alper la conquista del suo terzo scudetto': ...Toni simili quelli usati da Matteo Salvini, che accompagna al suo tweet una foto di uno dei grandi murales di Maradona nella città partenopea: "al, da milanista devo dire che ...

Scudetto Napoli, i complimenti ironici della Juve: "Non potevamo esimerci" Tuttosport

Tra i veterani in rosa (è arrivato a Napoli nell’estate 2017) ha da subito costruito un’intesa speciale in campo con il neo arrivato Kvaratskhelia. PIERLUIGI GOLLINI 6 Arrivato a gennaio dalla Fiorent ...Il Napoli è di nuovo Campione d'Italia. Una attesa spasmodica che viene spezzata dopo ben 33 anni, con un trionfo firmato dai ragazzi allenati da mister Luciano Spalletti che va a portare a 3 il compu ...