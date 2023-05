I calciatori del Napoli esultano nello spogliatoio della Dacia Arena

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ilpareggia a Udine e conquista il tanto atteso scudetto che mancava in città da 33 anni, da quando ildi Maradona aveva portato il trofeo.scoppia la festa deidelappena rientrati dalle esultanze in campo. Elmas ha postato il video su Instagram L'articolo ilsta.

Così l'allenatoreNapoli, Luciano Spalletti, ai microfoni di Dazn. Il tecnico di Certaldo ha voluto dedicare il titolo "prima di tutto ai, che meritavano questa felicità. La seconda a ...... ma in realtà è solo l'inizio delle celebrazioni, cone tecnici portati in trionfo. ... Trentatre anni hanno aspettato i tifosiNapoli . Qualcuno forse aveva smesso di crederci. Non ...Sono le parole di Luciano Spalletti , tecnicoNapoli fresco Campione d'Italia, ai microfoni di ...Spalletti dopo lo Scudetto vinto dal Napoli " Qui hanno visto grandi allenatori e grandi

I calciatori del Napoli potrebbero atterrare a Grazzanise per evitare l'assalto all'aeroporto Fanpage.it

I tifosi del Napoli hanno invaso il campo per festeggiare con i calciatori e, a loro volta, gli ultras dell’Udinese sono entrati in campo cercando di fronteggiare la tifoseria avversaria. In campo ci ...E' appena iniziata la festa dei tifosi del Napoli: gli azzurri sono campioni d'Italia dopo il pareggio contro l'Udinese ...