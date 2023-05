I 4 libri da leggere della settimana sui royal | Carlo III e l’incoronazione

Leggi su iodonna

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tutto pronto in Inghilterra per l’incoronazione di reIII, che avverrà sabato 6 maggio alle ore 12 italiane (le 11 a Londra) presso l’Abbazia di Westminster. L’evento, di portata planetaria, sarà trasmesso in diretta TV dalla BBC per i cittadini britannici, ma si potrà seguire live anche in Italia. Intanto ecco i 4daper saperne di più suIII, dall’infanzia a oggi. 1/daIII Leggi anche › 9daad Aprile 2023 › I 4da...