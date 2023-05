Hogwarts Legacy | disponibile da oggi la versione PS4 e Xbox One

Il brand Harry Potter ha generato una serie di prodotti e spin - off di successo, come il recente gioco, o la produzione teatrale che tuttora è possibile vedere in un teatro ...Grandi novità per: l'action RPG open - world single player ambientato nel franchise di Harry Potter è ora disponibile sulle console Sony e Microsoft di precedente generazione, e contestualmente è ..., il nuovo gioco open world di Warner Bros e Avalanche Software ambientato nel mondo di Harry Potter , ha piazzato più di 15 milioni di copie e generato introiti per oltre 1 miliardo ...

Hogwarts Legacy: lancio su PS4 e Xbox One, nuova enorme patch e incassi record HDblog

Gamereactor Italia. Guarda i trailer più recenti dedicati ai videogiochi, ma anche le nostre ultime interviste dalle fiere e dalle convention più importanti del mondo. Gamereactor utilizza i cookie pe ...La compagnia è molto fiduciosa sul successo dell'edizione per la console Nintendo, grazie soprattutto alla sua ampia diffusione.