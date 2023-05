Hoffenheim-Eintracht Francoforte sabato 06 maggio 2023 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 5 maggio 2023) L’ha conquistato mercoledì scorso in quel di Stoccarda la nona finale di DFB Pokal della sua storia, e il prossimo 3 giugno proverà a sottrarre lo scettro della competizione al RB Lipsia, nella speranza di agguantare così facendo un piazzamento europeo. Sarebbe l’unico modo per le aquile per salvare una stagione altrimenti al di sotto delle InfoBetting: Scommesse Sportive e